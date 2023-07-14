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С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы

С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы С участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ пройдут бизнес-форумы.
В регионе
14 июля 2023 г. 15:56
С участием Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ состоятся бизнес-форумы

С участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ пройдут бизнес-форумы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в пятницу на странице Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK) Турции в Twitter.

"По случаю официального визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Персидского залива мы организуем бизнес-форумы в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ", - говорится в сообщении.

Бизнес-форум Саудовская Аравия-Турция состоится 17 июля в городе Джидда, бизнес-форум Катар-Турция - 18 июля в Дохе, а бизнес-форум ОАЭ - Турция - 19 июля в Абу-Даби.

Отметим, что ранее Эрдоган сообщил, что рассчитывает на заключение инвестиционных сделок в ходе турне по странам Персидского залива, которое намечено на 17-19 июля.

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Версия на английском языке Business forums to be held with Erdogan in Saudi Arabia, Qatar, UAE

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