С сегодняшнего дня "Аэрофлот" отменяет все полеты в Европу

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу из-за ограничений воздушного пространства.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу из-за ограничений воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", - говорится в сообщении компании.

Ранее отмечалось, что "Аэрофлот" в связи с ограничениями, введенными властями Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года.