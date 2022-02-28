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С сегодняшнего дня "Аэрофлот" отменяет все полеты в Европу

С сегодняшнего дня "Аэрофлот" отменяет все полеты в Европу Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу из-за ограничений воздушного пространства.
В регионе
28 февраля 2022 г. 02:04
С сегодняшнего дня Аэрофлот отменяет все полеты в Европу

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу из-за ограничений воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, "Аэрофлот" приостанавливает с 28 февраля и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов", - говорится в сообщении компании.

Ранее отмечалось, что "Аэрофлот" в связи с ограничениями, введенными властями Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Aeroflot” şirkəti bu gündən Avropaya bütün uçuşları ləğv edir

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