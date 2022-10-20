С российского рынка уходит первая западная фармкомпания

Финская компания Orion Pharma (OP) приступила к ликвидации российского офиса — его планируют закрыть до конца года.
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Это будет первый известный случай ухода зарубежной фармацевтической компании из РФ.
По словам источника, в настоящее время идут увольнения сотрудников местного подразделения. Источник газеты, близкий к топ-менеджменту OP, подтвердил данную информацию.
Издание также обратило внимание, что на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob не размещено ни одной открытой вакансии со стороны данной компании.