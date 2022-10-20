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С российского рынка уходит первая западная фармкомпания

С российского рынка уходит первая западная фармкомпания Финская компания Orion Pharma (OP) приступила к ликвидации российского офиса — его планируют закрыть до конца года.
В регионе
20 октября 2022 г. 08:55
С российского рынка уходит первая западная фармкомпания

Финская компания Orion Pharma (OP) приступила к ликвидации российского офиса — его планируют закрыть до конца года.

Как передает Report, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Это будет первый известный случай ухода зарубежной фармацевтической компании из РФ.

По словам источника, в настоящее время идут увольнения сотрудников местного подразделения. Источник газеты, близкий к топ-менеджменту OP, подтвердил данную информацию.

Издание также обратило внимание, что на крупнейших рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob не размещено ни одной открытой вакансии со стороны данной компании.

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Версия на английском языке First Western pharmaceutical company leaves Russian market

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