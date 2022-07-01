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С начала войны в Украине пострадали 978 детей

С начала войны в Украине пострадали 978 детей С начала войны в Украине пострадали 978 детей, из которых 343 погибли и более 635 получили ранения.
В регионе
1 июля 2022 г. 11:36
С начала войны в Украине пострадали 978 детей

С начала войны в Украине пострадали 978 детей, из которых 343 погибли и более 635 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточняют, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 339, Харьковской - 185, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31.

В частности, в ночь на 1 июля войска РФ совершили ракетный обстрел Белгород-Днестровского района Одесской области. В результате погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей - 4 и 17 лет.

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