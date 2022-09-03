С начала войны в Украине пострадали 1117 детей

С начала войны в Украине пострадали 1117 детей. Из них 380 погибли, еще 737 получили ранения.

С начала войны в Украине пострадали 1117 детей. Из них 380 погибли, еще 737 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Стало известно, что 31 августа вследствие обстрела ВС РФ города Балаклея Харьковской области получил травмы 13-летний мальчик.

С начала полномасштабной войны больше всего детей пострадали в: Донецкой области - 388; Харьковской - 204; Киевской - 116; Черниговской - 68; Николаевской - 67; Луганской - 61; Херсонской - 55; Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.