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С начала войны в Украине погибли 225 детей

С начала войны в Украине погибли 225 детей За прошедшие сутки в Украине погибли двое детей, еще трое получили ранения. Всего с начала войны пострадали 638 детей - 225 погибли и 413 были ранены.
В регионе
8 мая 2022 г. 11:32
С начала войны в Украине погибли 225 детей

За прошедшие сутки в Украине погибли двое детей, еще трое получили ранения. Всего с начала войны пострадали 638 детей - 225 погибли и 413 были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"7 мая в результате обстрела РФ Приволья Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки 8 и 12 лет получили ранения", - отмечается в заявлении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 98, Черниговской - 68, Херсонской - 46, Николаевской - 44, Луганской - 42, Запорожской - 28, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 635 учебных заведений. При этом 126 из них полностью разрушены.

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