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С начала войны в Украине погибли 200 детей

С начала войны в Украине погибли 200 детей С начала военных действий России в Украине погибли 200 детей. Еще 360 получили ранения.
В регионе
16 апреля 2022 г. 10:12
С начала войны в Украине погибли 200 детей

С начала военных действий России в Украине погибли 200 детей. Еще 360 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

"Начиная с 24 февраля 2022 года 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены", - говорится в сообщении.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 88, Черниговской - 54, Херсонской - 41, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada həlak olan uşaqların sayı 200-ə çatıb

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