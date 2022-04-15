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С начала войны в Украине погибли 198 детей

С начала войны в Украине погибли 198 детей С начала военных действий России в Украине погибли 198 детей. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.
В регионе
15 апреля 2022 г. 10:54
С начала войны в Украине погибли 198 детей

С начала военных действий России в Украине погибли 198 детей. Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

"Более 553 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. При этом 198 детей погибли и более 355 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, Киеве - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15.

Война в Украине продолжается уже 51 день.

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Версия на английском языке Number of children killed during war in Ukraine reaches 198
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə ölən uşaqların sayı 198-ə çatıb

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