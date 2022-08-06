С начала войны в Украине РФ потеряла почти 42 тыс. человек

Боевые потери российской армии за минувшие сутки составили около 250 человек личного состава, а с начала войны в Украине по состоянию на утро субботы, 6 августа- около 41 тыс 900 человек.

Боевые потери российской армии за минувшие сутки составили около 250 человек личного состава, а с начала войны в Украине по состоянию на утро субботы, 6 августа - около 41 тыс 900 человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом сообщается в Facebook Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

Кроме того, за минувшие сутки РФ потеряла в Украине 10 танков и 19 боевых бронированных машин (ББМ), а с начала войны –1802 и 4051 соответственно.

За сутки пятницы в Украине были уничтожены 5 артиллерийских систем, 4 средства противовоздушной обороны, 6 единиц автомобильной техники (включая цистерны с горюче-смазочными материалами) и 2 единицы специальной техники. Сбиты 2 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Всего же с начала войны РФ потеряла в Украине 955 артсистем, 260 реактивных систем залпового огня, 127 средств ПВО, 2970 автомобилей и автоцистерн, 85 единиц спецтехники и 15 судов. Сбиты 223 самолета, 191 вертолет, 744 беспилотника, 182 крылатые ракеты.