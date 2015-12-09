Доклад ООН: С начала войны на востоке Украины погибли более 9 тысяч человек

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ С начала войны на востоке Украины погибли более 9 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в 12-м докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным доклада, общее количество погибших с середины апреля прошлого года составляет минимум 9 тыс. 98 человек, и еще 20 тыс. 732 были ранены. Это количество включает в себя гражданское население, украинские Вооруженные силы и вооруженные группы. За период с 16 августа по 15 ноября, охваченный докладом, 47 гражданских лиц были убиты и 131 ранен.

Причиной новых жертв среди гражданского населения стали в основном взрывоопасные остатки войны и самодельные взрывные устройства, что требует масштабной деятельности по разминированию и информированию о минной опасности по обе стороны линии соприкосновения, говорится в докладе.