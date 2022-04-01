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С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибло 153 ребенка

С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибло 153 ребенка С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибли 153 ребенка, ранены 245 детей.
В регионе
1 апреля 2022 г. 10:18
С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибло 153 ребенка

С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибли 153 ребенка, ранены 245 детей.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокурора Украины.

"Около 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены", - говорится в сообщении.

Продолжается работа по установлению всех данных по пострадавшим детям в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных противником территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", – уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

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Версия на английском языке 153 children killed since beginning of Russia’s full-scale hostilities in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibə nəticəsində 153 uşaq ölüb

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