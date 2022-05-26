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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 240 детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 240 детей В результате боевых действий в Украине погибли 240 детей, ранены более 436.
В регионе
26 мая 2022 г. 09:59
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 240 детей

В результате боевых действий в Украине погибли 240 детей, ранены более 436.

Об этом передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 240 детей погибли и более 436 ранены", - сказано в сообщении.

Месте с тем, отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В целом, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 105, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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