С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов

ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.
Так, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся с 18 апреля в трех районах сопредельной страны.
Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220.
В минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.