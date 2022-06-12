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С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов

С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
В регионе
12 июня 2022 г. 05:44
С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов

ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Так, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся с 18 апреля в трех районах сопредельной страны.

Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220.

В минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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