С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов

ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

ВС Турции нейтрализовали еще трех боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

Так, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся с 18 апреля в трех районах сопредельной страны.

Тем самым, число нейтрализованных с начала операции террористов возросло до 220.

В минобороны подчеркнули, что ВС Турции продолжат шаги по устранению угрозы терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.