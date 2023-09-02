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С начала лета количество атаковавших РФ дронов стало удваиваться каждый месяц

С начала лета количество атаковавших РФ дронов стало удваиваться каждый месяц За август территорию России и Крым атаковали как минимум 152 дрона.
В регионе
2 сентября 2023 г. 02:49
С начала лета количество атаковавших РФ дронов стало удваиваться каждый месяц

За август территорию России и Крым атаковали как минимум 152 дрона.

Как передает Report со ссылкой на Agentstvo, это почти в два раза больше, чем в июле (80) и почти в четыре раза больше, чем в июне (40).

Издание анализировало только атаки, которые находятся за пределами пограничных территорий (20 км от границы с Украиной). Мы сделали это, чтобы отсечь атаки, осуществленные небольшими дронами, от серьезных нападений, которым предшествовала серьезная подготовка. В таких атаках участвовало как минимум 425 дронов. Общее число прилетов БПЛА по территории России превышает эту цифру.

РБК накануне подсчитал все заявления российских властей об атаках, таких сообщений было 511:

- Атаки дронами стали практически ежедневными: в августе было только шесть дней, когда не сообщалось о прилетевших беспилотниках.

- Самая пострадавшая от атак территория - Крым и Севастополь, куда с июня прошлого года прилетело как минимум 209 беспилотников. Здесь же, вероятно, была и самая массовая из известных атак: 25 августа Минобороны сообщило об отражении атаки сразу 42 БПЛА.

- На втором месте - Московский регион (Москва и Подмосковье), куда залетали как минимум 49 беспилотников. Не менее 31 дрона прилетало в Брянскую область, 24 - в Белгородскую область.

- Всего беспилотники атаковали 19 регионов. Самой дальней атакой стал прилет 30 августа БПЛА в аэропорт в Пскове, который находится в 700 км от границы с Украиной. А в декабре 2022 года беспилотники Ту-141 "Стриж" дважды долетели до аэродрома "Энгельс" в Саратовской области, который находится почти в 500 км от границы с Украиной.

- От атак дронов погибли как минимум 9 мирных жителей, 11 пострадали.

В расчетах учитывались только атаки, о которых сообщали власти, а также атаки, которые подтверждаются фото или видео. Если количество дронов неизвестно, учитывался один беспилотник.

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Версия на азербайджанском языке Yayın əvvəlindən Rusiyaya hücum edən dronların sayı hər ay iki dəfə artmağa başlayıb

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