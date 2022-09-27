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С начала контрнаступления ВСУ освободили 454 населенных пунктов в Харьковской области

С начала контрнаступления ВСУ освободили 454 населенных пунктов в Харьковской области С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождено 454 населенных пунктов.
В регионе
27 сентября 2022 г. 15:59
С начала контрнаступления ВСУ освободили 454 населенных пунктов в Харьковской области

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождено 454 населенных пунктов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пунктов. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлайн-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений "Укрпошты". Восстановлено работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения", - рассказал он.

Также, по словам заместителя главы ОП, в Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.

Кроме того, в некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда.

Сегодня стало известно, что ВСУ отбили у российской стороны Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для ВС РФ.

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