С начала года УФМС по Московской области выдал мигрантам более 10 тысяч патентов на работу

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Трудовые мигранты, оформившие патент на работу в Подмосковье, с начала нынешнего года уже принесли в российский бюджет более 274 млн руб. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Московской области Олег Молодиевский.

"Сумма, поступившая в бюджет в виде авансового платежа (за патенты) с начала года составляет 274 млн 662 тыс. руб.", - заявил он.

По его словам, в единый миграционный центр под Красногорском ежедневно в среднем прибывают порядка 3 тыс. человек для оформления разрешительных документов на работу. "С начала года мы приняли более 20 тыс. заявлений для оформления патентов, выдали - более 10 тыс.", - отметил Молодиевский. Он также добавил, что больше всего патентов выдано гражданам Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана.