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С начала года состояние богатейших россиян выросло более чем на $18 млрд

С начала года состояние богатейших россиян выросло более чем на $18 млрд Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,3 млрд с начала этого года.
В регионе
1 июня 2023 г. 09:08
С начала года состояние богатейших россиян выросло более чем на $18 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,3 млрд с начала этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 5,87 млрд долларов, его состояние увеличилось до 21,2 млрд, а состояние главы "Новатэка" Леонида Михельсона увеличилось на 2,35 млрд долларов, до 27 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время бывший вице-президент "Лукойл" Леонид Федун заработал 2,24 млрд долларов, его состояние составляет 8,1 млрд.

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на 1,53 млрд долларов, до 11,6 млрд. Он заработал более 800 млн долларов, основываясь, в частности, на имеющейся информации о дивидендах СУЭК и "Еврохима", купле-продаже долей в этих закрытых предприятиях. Мельниченко также получил более 500 млн долларов от дивидендов и продажи акций публичных компаний до декабря 2017 года, свидетельствуют документы аналитической компании и данные Bloomberg. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы.

Информационное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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Версия на английском языке Wealth of richest Russians grown by over $18B since early year

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