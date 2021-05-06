Число покидающих Армению продолжает расти

За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток в двух аэропортах Армении (“Звартноц” и “Ширак”) составил 405 105 человек

За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток в двух аэропортах Армении (“Звартноц” и “Ширак”) составил 405 105 человек.

Как передает Report, об этом news.am сообщила пресс-секретарь международного аэропорта “Звартноц” Сатеник Ованнисян.

Пассажиропоток в январе составил 64 296 человек (прибыли 31 052 человека, отбыли 33 244 человека).

В феврале текущего года этот показатель составил 90 198 человек (прибыл 31 901 человек, отбыли 58 297 человек).

В марте 2021 года этот показатель составил 116 481 человек (прибыли 42 283 человека, отбыли 74 198 человек), а в апреле – 134 130 (прибыли 58 978 человек, отбыли 75 152 человека).

За 4 месяца 2021 года число прибывших в Армению граждан составило 164 214.

За этот же период страну покинул 240 891 человек.

Получается, что отбывших из Армении воздушным путем за 4 месяца 2021 года граждан на 76 677 больше, чем прибывших.