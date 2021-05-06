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Число покидающих Армению продолжает расти

Число покидающих Армению продолжает расти За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток в двух аэропортах Армении (“Звартноц” и “Ширак”) составил 405 105 человек
В регионе
6 мая 2021 г. 08:52
Число покидающих Армению продолжает расти
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За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток в двух аэропортах Армении (“Звартноц” и “Ширак”) составил 405 105 человек.

Как передает Report, об этом news.am сообщила пресс-секретарь международного аэропорта “Звартноц” Сатеник Ованнисян.

Пассажиропоток в январе составил 64 296 человек (прибыли 31 052 человека, отбыли 33 244 человека).

В феврале текущего года этот показатель составил 90 198 человек (прибыл 31 901 человек, отбыли 58 297 человек).

В марте 2021 года этот показатель составил 116 481 человек (прибыли 42 283 человека, отбыли 74 198 человек), а в апреле – 134 130 (прибыли 58 978 человек, отбыли 75 152 человека).

За 4 месяца 2021 года число прибывших в Армению граждан составило 164 214.

За этот же период страну покинул 240 891 человек.

Получается, что отбывших из Армении воздушным путем за 4 месяца 2021 года граждан на 76 677 больше, чем прибывших.

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Версия на английском языке Over 76,000 people left Armenia since early 2021
Версия на азербайджанском языке İlin əvvəlindən 76 mindən çox erməni ölkəni hava yolu ilə tərk edib

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