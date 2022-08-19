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С начала боевых действий в Украине погибли 362 ребенка

С начала боевых действий в Украине погибли 362 ребенка С начала полномасштабной войны в Украине число погибших детей составило 362, ранены - 716.
В регионе
19 августа 2022 г. 10:56
С начала боевых действий в Украине погибли 362 ребенка

С начала полномасштабной войны в Украине число погибших детей составило 362, ранены - 716.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказано в сообщении Генпрокуратуры Украины.

С начала войны больше всего детей пострадали в: Донецкой области - 376, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке 362 children killed in Ukraine since start of hostilities

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