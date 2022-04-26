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С начала боевых действий в Украине погибли 217 детей

С начала боевых действий в Украине погибли 217 детей С начала боевых действий в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок ранен.
В регионе
26 апреля 2022 г. 09:58
С начала боевых действий в Украине погибли 217 детей

С начала боевых действий в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок ранен.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомир – 15", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале во вторник.

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office: 217 children have died since outbreak of war in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Rusiyanın hərbi müdaxiləsi nəticəsində 217 uşaq ölüb"

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