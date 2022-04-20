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С начала боевых действий в Украине погибли 205 детей, 373 ранены

С начала боевых действий в Украине погибли 205 детей, 373 ранены C начала боевых действий в Украине погибли 205 детей, 373 ранены.
В регионе
20 апреля 2022 г. 10:02
С начала боевых действий в Украине погибли 205 детей, 373 ранены

C начала боевых действий в Украине погибли 205 детей, 373 ранены.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора Украины.

"По состоянию на утро 20 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 205, но возросло количество раненых – 373", - сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, в Киеве – 16, Сумской области – 16, Житомирской – 15.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ повреждено 1 141 учебное заведение, и из них 99 разрушены полностью.

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