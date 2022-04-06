С начала боевых действий в Украине погибли 167 детей, 279 – ранены

С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибли 167 детей, 279 – ранены.

С начала полномасштабных боевых действий РФ в Украине погибли 167 детей, 279 – ранены.

Как передает Report, об этом сообщила Генпрокурора Украины.

"По состоянию на утро 6 апреля 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести. По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", - говорится в сообщении.