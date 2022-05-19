С начала боевых действий в Украине погиб 231 ребенок

В результате полномасштабных боевых действий РФ в Украине погиб 231 ребенок, ранены более 427 детей.

В результате полномасштабных боевых действий РФ в Украине погиб 231 ребенок, ранены более 427 детей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской области – 15", - сказано в сообщении.