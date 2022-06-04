С начала боевых действий в Украине общие потери ВС России составили свыше 31 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 050 российских военнослужащих.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.
На 4 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 376, боевые бронированные машины - 3 379, артиллерийские системы - 680, РСЗО - 207, средства ПВО - 95, самолеты - 210, вертолеты - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 540, крылатые ракеты - 122, корабли/катера - 13, специальная техника - 52.
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на на Запорожском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ.