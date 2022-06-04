О нас

С начала боевых действий в Украине общие потери ВС России составили свыше 31 тыс. человек

С начала боевых действий в Украине общие потери ВС России составили свыше 31 тыс. человек С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 050 российских военнослужащих.
В регионе
4 июня 2022 г. 13:24
С начала боевых действий в Украине общие потери ВС России составили свыше 31 тыс. человек

С начала полномасштабных боевых действий в Украине погибли около 31 050 российских военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины.

На 4 июня боевые потери ВС РФ составили: Танки - 1 376, боевые бронированные машины - 3 379, артиллерийские системы - 680, РСЗО - 207, средства ПВО - 95, самолеты - 210, вертолеты - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 540, крылатые ракеты - 122, корабли/катера - 13, специальная техника - ​52.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на на Запорожском направлении", - отмечает Генштаб ВСУ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine announces Russia's losses in war
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi