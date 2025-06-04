С начала 2025 года по маршруту Ереван-Баку-Ереван было осуществлено два госрейса

С января по июнь 2025 года из Еревана в Баку и в обратном направлении выполнено два государственных рейса.
Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.
"В этом году был выполнен один рейс по маршруту Ереван–Баку и один — в обратном направлении. В обоих случаях на борту находились иностранные высокопоставленные лица", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что не располагают дополнительной информацией, поскольку разрешения на выполнение государственных рейсов выдает МИД Армении.
По данным издания, с 2020 года воздушное сообщение по маршруту Ереван–Баку–Ереван осуществляется исключительно в формате государственных рейсов для транспортировки международных делегаций. С начала запуска маршрута было выполнено 68 таких полетов.