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С начала 2025 года по маршруту Ереван-Баку-Ереван было осуществлено два госрейса

С начала 2025 года по маршруту Ереван-Баку-Ереван было осуществлено два госрейса С января по июнь 2025 года из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено два государственных рейса.
В регионе
4 июня 2025 г. 09:44
С начала 2025 года по маршруту Ереван-Баку-Ереван было осуществлено два госрейса

С января по июнь 2025 года из Еревана в Баку и в обратном направлении выполнено два государственных рейса.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

"В этом году был выполнен один рейс по маршруту Ереван–Баку и один — в обратном направлении. В обоих случаях на борту находились иностранные высокопоставленные лица", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что не располагают дополнительной информацией, поскольку разрешения на выполнение государственных рейсов выдает МИД Армении.

По данным издания, с 2020 года воздушное сообщение по маршруту Ереван–Баку–Ереван осуществляется исключительно в формате государственных рейсов для транспортировки международных делегаций. С начала запуска маршрута было выполнено 68 таких полетов.

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Версия на английском языке Two state flights operated on Yerevan-Baku-Irevan route so far in 2025
Версия на азербайджанском языке İlin əvvəlindən İrəvan-Bakı-İrəvan marşrutu üzrə iki dövlət reysi həyata keçirilib

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