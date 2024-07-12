С компанией брата спикера парламента Армении заключены госконтракты на $12 млн

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении заключило шесть контрактов на дорожное строительство с компанией "ЕвроАсфальт", директором которой является Карлен Симонян - брат спикера парламента Алена Симоняна.

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении заключило шесть контрактов на дорожное строительство с компанией "ЕвроАсфальт", директором которой является Карлен Симонян - брат спикера парламента Алена Симоняна.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

Контракты, подписанные в марте, мае и июне общей стоимостью в 4,6 млрд драмов (около 12 млн долларов) предусматривают ремонт дорог в Ширакской области и на участках трассы Ереван-Севан-Иджеван.

Пресса неоднократно упоминала, что "ЕвроАсфальт" часто выигрывает тендеры на дорожное строительство, что вызвало обсуждения о возможном протекционизме. Однако сам спикер парламента, комментируя эти публикации, полностью отрицал элементы протекционизма в этих тендерах.