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Прибывающие в РФ иностранные граждане будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии

Прибывающие в РФ иностранные граждане будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии Иностранные граждане, прибывшие в Россию с 29 декабря 2021 года будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии.
В регионе
5 августа 2021 г. 20:34
Прибывающие в РФ иностранные граждане будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии

Иностранные граждане, прибывшие в Россию с 29 декабря 2021 года будут обязаны пройти процедуру дактилоскопии.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

"29 декабря 2021 года вступает в силу Федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней", - говорится в сообщении министерства.

Данным законом также предусматривается осуществление государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также выдаче иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Помимо данных нововведений также в МВД РФ заявили о введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.

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