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Переговоры с британским дипломатом в МИД РФ продлились более часа

Переговоры с британским дипломатом в МИД РФ продлились более часа Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд был вызван в МИД, где он провел более часа.
В регионе
20 июля 2023 г. 15:16
Переговоры с британским дипломатом в МИД РФ продлились более часа

Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд был вызван в МИД, где он провел более часа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его машина подъехала к зданию ведомства на Смоленской площади.

"Мы хотим мира в Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", - заявил дипломат журналистам на русском языке по прибытии.

Однако, когда он покидал здание, отказался от комментариев.

Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.

Отметим, что британские власти на днях расширили санкционный список в отношении РФ. Сегодня было объявлено, что еще раз расширены санкции , куда вошли 8 физических лиц и 5 компаний в ЦАР, Судане и Мали, предположительно связанных с ЧВК "Вагнер".

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Версия на английском языке British interim charge d'affaires in Moscow summoned to Russian MFA
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Moskvadakı müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

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