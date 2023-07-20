Переговоры с британским дипломатом в МИД РФ продлились более часа

Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд был вызван в МИД, где он провел более часа.

Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд был вызван в МИД, где он провел более часа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, его машина подъехала к зданию ведомства на Смоленской площади.

"Мы хотим мира в Украине и чтобы русские войска ушли из Украины", - заявил дипломат журналистам на русском языке по прибытии.

Однако, когда он покидал здание, отказался от комментариев.

Последний раз британский представитель вызывался весной этого года - в МИД РФ приезжала посол Дебора Броннерт.

Отметим, что британские власти на днях расширили санкционный список в отношении РФ. Сегодня было объявлено, что еще раз расширены санкции , куда вошли 8 физических лиц и 5 компаний в ЦАР, Судане и Мали, предположительно связанных с ЧВК "Вагнер".