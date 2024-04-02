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С 5 апреля в Кыргызстане перестанут работать карты "Мир"

С 5 апреля в Кыргызстане перестанут работать карты "Мир" Карты "Мир" перестанут работать в Кыргызстане с 5 апреля из-за введенных США санкций.
В регионе
2 апреля 2024 г. 18:32
С 5 апреля в Кыргызстане перестанут работать карты Мир

Карты "Мир" перестанут работать в Кыргызстане с 5 апреля из-за введенных США санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оператор национальной платежной системы "Элкарт".

"Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК"), оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ") как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте оператора.

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