С 1 марта в Грузии смягчаются ограничения  

С 1 марта в Грузии отменяют большинство ограничений, действовавших из-за коронавируса.
Невакцинированные лица должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. ПЦР-тестирование на третий день по приезду больше не требуется.
Аналогичные правила действуют для граждан Грузии. Если результатов теста или сертификата о вакцинации у визитера нет, ему придется провести пять дней в карантине.
С 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах.
Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях – до 15 вместо 10.
Соблюдая эти правила, разрешено проводить застолья, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством гостей.
С 1 марта упраздняются карантинные пространства, которые были обустроены в гостиницах.
Также в Грузии отменили обязательную проверку температуры, а также регистрационные журналы и дезинфекционные барьеры.
Обязательным в Грузии остается только ношение масок – как на улице, так и в помещении. Власти Грузии заявили, что не будут снимать это ограничение, пока эпидемиологическая ситуация полностью не стабилизируется.