С 1 марта в Грузии смягчаются ограничения

С 1 марта в Грузии отменяют большинство ограничений, действовавших из-за коронавируса.

С 1 марта в Грузии отменяют большинство ограничений, действовавших из-за коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, согласно новым правилам, все иностранные граждане, полностью вакцинированные от COVID-19, смогут беспрепятственно пересечь как воздушную, так и сухопутную границу Грузии.

Невакцинированные лица должны будут представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки. ПЦР-тестирование на третий день по приезду больше не требуется.

Аналогичные правила действуют для граждан Грузии. Если результатов теста или сертификата о вакцинации у визитера нет, ему придется провести пять дней в карантине.

С 1 марта увеличивается и допустимое скопление людей в закрытых пространствах.

Так, в ресторанах и кафе за одним столом могут находиться уже не шесть, а десять человек, а в открытых заведениях – до 15 вместо 10.

Соблюдая эти правила, разрешено проводить застолья, устраивать свадьбы и поминки с неограниченным количеством гостей.

С 1 марта упраздняются карантинные пространства, которые были обустроены в гостиницах.

Также в Грузии отменили обязательную проверку температуры, а также регистрационные журналы и дезинфекционные барьеры.

Обязательным в Грузии остается только ношение масок – как на улице, так и в помещении. Власти Грузии заявили, что не будут снимать это ограничение, пока эпидемиологическая ситуация полностью не стабилизируется.