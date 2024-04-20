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Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис

Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис.
В регионе
20 апреля 2024 г. 02:19
Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис

Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, об этом заявил председатель Ассоциации автоимпортеров Грузии Александр Нониадзе.

По его словам, автомобили продаются по цене ниже себестоимости.

"Весной 2023 года дефицит автомобилей на рынке привел к росту цен. В результате в страну было ввезено больше автомобилей. К сожалению, это в свою очередь привело к снижению цен на автомобили на рынках", - отметил А.Нониадзе.

Он добавил, что в январе-марте 2024 года в Грузию завезли автомобили стоимостью $486,6 млн, это на 31,3% меньше, чем за три месяца 2023 года.

"Реэкспорт за указанный период составил 443,8 млн, что на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года", - заключил глава Ассоциации.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda ikinci əl avtomobil bazarında böhran yaşanır

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