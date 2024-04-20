Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис

Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис.

Рынок подержанных автомобилей Грузии переживает кризис.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report , об этом заявил председатель Ассоциации автоимпортеров Грузии Александр Нониадзе.

По его словам, автомобили продаются по цене ниже себестоимости.

"Весной 2023 года дефицит автомобилей на рынке привел к росту цен. В результате в страну было ввезено больше автомобилей. К сожалению, это в свою очередь привело к снижению цен на автомобили на рынках", - отметил А.Нониадзе.

Он добавил, что в январе-марте 2024 года в Грузию завезли автомобили стоимостью $486,6 млн, это на 31,3% меньше, чем за три месяца 2023 года.

"Реэкспорт за указанный период составил 443,8 млн, что на 7,8% больше, чем в январе-марте 2023 года", - заключил глава Ассоциации.