О нас

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,5

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,5 Сейсмологи в пятницу в 17:31 зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,5.
В регионе
25 октября 2024 г. 13:25
Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи в пятницу в 17:31 зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 78 км южнее села Малокурильское (остров Шикотан, Курилы) на глубине 58 км", - сообщили в филиале.

По информации сейсмологов, местные жители на острове Шикотан ощутили подземные толчки силой в три балла. При такой балльности люди чувствуют колебания, на самых верхних этажах могут качаться люстры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kuril adaları yaxınlığında 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

Другие новости из категории

СК РФ: Четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в гипермаркете
СК РФ: Четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в гипермаркете
25 октября 2024 г. 13:56
Президент Армении утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном
Президент Армении утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном
25 октября 2024 г. 13:41
Власти Грузии: Блокировка или захват здания ЦИК грозит лишением свободы до 15 лет
Власти Грузии: Блокировка или захват здания ЦИК грозит лишением свободы до 15 лет
25 октября 2024 г. 13:34
PKK взял ответственность за теракт в Анкаре
PKK взял ответственность за теракт в Анкаре
25 октября 2024 г. 12:57
Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ
Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ
25 октября 2024 г. 12:39
Эрдоган: Председатель КНР посетит с визитом Турцию
Эрдоган: Председатель КНР посетит с визитом Турцию
25 октября 2024 г. 12:30
Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым
Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым
25 октября 2024 г. 12:25
Папуашвили: Оппозиция готовит повторение сценария парламентских выборов 2020 года
Папуашвили: Оппозиция готовит повторение сценария парламентских выборов 2020 года
25 октября 2024 г. 12:04
В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК
В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК
25 октября 2024 г. 10:48
В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК
В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК
25 октября 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi