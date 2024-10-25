Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи в пятницу в 17:31 зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,5.

Сейсмологи в пятницу в 17:31 зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 78 км южнее села Малокурильское (остров Шикотан, Курилы) на глубине 58 км", - сообщили в филиале.

По информации сейсмологов, местные жители на острове Шикотан ощутили подземные толчки силой в три балла. При такой балльности люди чувствуют колебания, на самых верхних этажах могут качаться люстры.