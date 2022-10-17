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Свыше 30 стран перестали покупать зерно у Украины

Свыше 30 стран перестали покупать зерно у Украины Свыше 30 стран в июне — июле нынешнего года оставили список покупателей украинского зерна.
В регионе
17 октября 2022 г. 08:57
Свыше 30 стран перестали покупать зерно у Украины

Свыше 30 стран в июне — июле нынешнего года оставили список покупателей украинского зерна.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

Страны с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна в июне — июле 2022 года, на них пришелся 81% от всех поставок. В этот период на 43% уменьшились объемы поставок. Так, на рынки было экспортировано продукции на 771 млн против 1,3 млрд долларов годом ранее.

При этом минувшим летом Украина привлекла также новых партнеров — Латвия, Люксембург, Сейшелы, Словакия, Словения, Финляндия и Эстония. Они приобрели зерна на 2,3 млн долларов, что составило 3% от всех продаж в июне — июле.

Румыния, которая стала крупнейшим покупателем украинского зерна, пока не раскрыла свои данные по дальнейшим операциям со злаковыми.

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Версия на английском языке Several countries stop importing grain from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Bir sıra ölkələr Ukraynadan taxıl almağı dayandırıb

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