В РФ объявлена эвакуация в четырех населенных пунктах, ряд областей подвергся массированной атаке

Минувшей ночью подверглись атаке несколько областей России. Кроме того, беспилотные катеры атаковали побережье оккупированного в 2014 году города Севастополя.

Минувшей ночью подверглись атаке несколько областей России. Кроме того, беспилотные катеры атаковали побережье оккупированного в 2014 году города Севастополя.

Как сообщает Report , об этом в Telegram сообщили губернаторы упомянутых регионов Белгородской , Брянской , Курской и Липецкой областей РФ, а также т.н. губернатор крымского города.

"Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа", - написал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава Брянской области сообщил силами ПВО Министерства обороны РФ были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет", - уточнил он.

Губернатор Курской области, часть которой в настоящее время находится под контролем ВСУ, Алексей Смирнов сообщил, что регион находится под угрозой атаки БПЛА, но не написал о возможных последствиях атаки. В то же время в социальных сетях распространились кадры сильного пожара в Рыльском районе области. Бывший замминистра самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов намекнул, что горит военная техника: "Сообщается о подбитой колонне...".

Одним из регионов, где наблюдается напряженная ситуация, является Липецкая область.

"Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки беспилотников сохраняется. Работают ПВО и средства подавления", - написал губернатор области Игорь Артаманов.

Он добавил, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим ЧС.

"Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. Готовятся пункты временного размещения и транспорт. Жителям указанных населенных пунктов необходимо следовать указаниям представителей экстренных служб", - уточнил глава региона.

Так называемый губернатор города Севастополь на Крымском полуострове, находящемся под оккупацией с 2014 года, заявил, что город подвергся атакам как с воды, так и с воздуха. По его словам, были сбиты как минимум два беспилотных катера.

Отметим, что бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ осуществили прорыв на участке украинско-российской границы в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв.км.