Ряд общин в Армении присоединились к требованию об отставке Пашиняна

Руководители общин требуют немедленной отставки властей Армении – премьер-министра и правительства

Руководители общин Азатан, Бениамин, Ахурян, Овташен, Мармарашен Ширакской области и сотрудники администраций, члены Совета старейшин общины Мармарашен и преимущественное большинство административных руководителей присоединились к многочисленным общинам республики и требуют немедленной отставки антинациональных и бездарных властей Армении – премьер-министра и правительства – без потрясений.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

"Призываем всех руководителей общин и членов Совета старейшин как можно быстрее присоединиться к требованию об отставке и спасти честь и достоинство Армении и армянского народа", - говорится в распространенном заявлении.

Наряду с общинами отставки Пашиняна потребовали более 150 юристов. Адвокаты утверждают, что Пашинян нарушил принципы разделения ветвей власти во время своего пребывания в должности и вмешивался в решения судей об арестах. Премьера также обвиняют в оскорблении судей.