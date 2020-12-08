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Ряд общин в Армении присоединились к требованию об отставке Пашиняна

Ряд общин в Армении присоединились к требованию об отставке Пашиняна Руководители общин требуют немедленной отставки властей Армении – премьер-министра и правительства
В регионе
8 декабря 2020 г. 08:44
Ряд общин в Армении присоединились к требованию об отставке Пашиняна
Никол Пашинян

Руководители общин Азатан, Бениамин, Ахурян, Овташен, Мармарашен Ширакской области и сотрудники администраций, члены Совета старейшин общины Мармарашен и преимущественное большинство административных руководителей присоединились к многочисленным общинам республики и требуют немедленной отставки антинациональных и бездарных властей Армении – премьер-министра и правительства – без потрясений.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

"Призываем всех руководителей общин и членов Совета старейшин как можно быстрее присоединиться к требованию об отставке и спасти честь и достоинство Армении и армянского народа", - говорится в распространенном заявлении.

Наряду с общинами отставки Пашиняна потребовали более 150 юристов. Адвокаты утверждают, что Пашинян нарушил принципы разделения ветвей власти во время своего пребывания в должности и вмешивался в решения судей об арестах. Премьера также обвиняют в оскорблении судей.

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Версия на английском языке Armenia: Communities joins Pashinyan's opponents
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Paşinyanın əleyhdarları sırasına icmalar da qoşuldu

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