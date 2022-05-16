Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой

У НАТО не должно быть иллюзий, что РФ смирится со вступлением Швеции и Финляндии в альянс.

У НАТО не должно быть иллюзий, что РФ смирится со вступлением Швеции и Финляндии в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями.

"Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным предоставлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации", - сказал он.