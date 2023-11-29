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Рябков: Восстановление отношений РФ и НАТО в обозримом будущем исключено

Рябков: Восстановление отношений РФ и НАТО в обозримом будущем исключено Восстановление отношений между Россией и НАТО исключено в обозримой перспективе.
В регионе
29 ноября 2023 г. 07:06
Рябков: Восстановление отношений РФ и НАТО в обозримом будущем исключено

Восстановление отношений между Россией и НАТО исключено в обозримой перспективе.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства, - отметил Рябков. - Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение".

По словам Рябкова, Россия была готова договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе, а у НАТО с этим проблемы. Он отметил, что теперь на фоне происходящего не представляет себе контекст, а котором такое возможно.

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