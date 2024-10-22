Рябков: В 2024 году не ожидается приема новых членов БРИКС

О приеме в текущем году новых членов БРИКС речи не идет.

О приеме в текущем году новых членов БРИКС речи не идет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Отметим, что саммита БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.