Рябков: США хотят спровоцировать дефолт РФ, истощив запасы экспортной выручки

США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать ее дефолт.

США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать ее дефолт.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его мнению, устойчивость российской экономики "выводит Белый дом из себя".

"Мало того, что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты", - отметил он.

Рябков считает, что "перекрытие каналов для американских и западных инвестиций" - один из инструментов, "призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение" экономики РФ.

Он также сообщил, что США не отменят санкции против России вне зависимости от того, как будут дальше развиваться события.

"Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в проекте оборонного бюджета США прописано, что за участие в золотовалютных операциях с РФ будут введены санкции.