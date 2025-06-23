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Рябков: Россия призывает США не говорить с Ираном на языке ультиматумов

Рябков: Россия призывает США не говорить с Ираном на языке ультиматумов США пытаются разговаривать с Ираном на языке ультиматумов, нужна смена риторики и прекращение эскалационных действий.
В регионе
23 июня 2025 г. 19:05
Рябков: Россия призывает США не говорить с Ираном на языке ультиматумов

США пытаются разговаривать с Ираном на языке ультиматумов, нужна смена риторики и прекращение эскалационных действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XI Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Мы наблюдаем, что с Ираном там стараются, пытаются, по крайней мере, языком ультиматумов. Но этот язык не воспринимается: ни в Тегеране, ни в других столицах. Поэтому нужно прекращение эскалационных действий и нужна смена риторики, тогда появятся большие шансы на некий политический выход", - сказал замминистра.

По его словам, нужно "всегда давать шанс дипломатии и политическим контактам в любой ситуации".

"Насколько это возможно с учетом произошедшего - вопрос прежде всего к США", - подчеркнул Рябков.

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