Рябков: Россия ответит на провокации США любыми средствами

РФ будет защищаться всеми средствами, если Вашингтон будет сбивать российские летательные аппараты, приближающиеся к американским в международном воздушном пространстве.

РФ будет защищаться всеми средствами, если Вашингтон будет сбивать российские летательные аппараты, приближающиеся к американским в международном воздушном пространстве.

Как передает Report, об этом заявил на полях дискуссионного клуба "Валдай" замглавы МИД России Сергей Рябков.

Комментируя призыв сенатора из Южной Каролины Линдси Грэма сбивать российские самолеты, приближающиеся к американским объектам над международными водами, дипломат отметил, что такие заявления надо воспринимать серьезно, так как они "отражают оттенок готовности сделать максимум, чтобы нанести нам урон во всех сферах", в том числе военный репутационный урон.

Он подчеркнул, что люди, выступающие с такого рода заявлениями, слабо себе представляют реалии ядерного века и забыли о том, что Россия "готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".