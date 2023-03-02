Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США

Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать.

Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на Конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, и ответственность лежит на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний.

"Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США все-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - подчеркнул замминистра.