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Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США

Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать.
В регионе
2 марта 2023 г. 13:32
Рябков: Россия будет вынуждена реагировать на ядерные испытания США

Ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, если Вашингтон все же решится провести испытания, Москва будет вынуждена адекватно реагировать.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на Конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, договор за более чем четверть века своего существования так и не вступил в силу, и ответственность лежит на США, которые демонстративно отказались от его ратификации и проявляют очевидный настрой на возобновление испытаний.

"Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США все-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - подчеркнул замминистра.

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