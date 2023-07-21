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Рябков: РФ уверена в достижении урегулирования между Ереваном и Баку

Рябков: РФ уверена в достижении урегулирования между Ереваном и Баку Россия уверена, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто.
В регионе
21 июля 2023 г. 23:07
Рябков: РФ уверена в достижении урегулирования между Ереваном и Баку

Россия уверена, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Мы абсолютно уверены в том, что политики в Армении и Азербайджане именно так здраво и ответственно подходят к той позиции, которую продвигает Россия на всех этапах. Я думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона в отличие от Запада ищет только "устойчивую формулу урегулирования" в конфликте между Арменией и Азербайджаном и работает по понятной для двух сторон повестке дня.

"Мы не хотели бы, чтобы кто-то усматривал в наших предложениях элемент геополитического соперничества с так называемым коллективным Западом. Готовы помочь сторонам найти ту точку, где сойдутся интересы, и где результат может быть обличен в форму договоренности обязывающего свойства", - подчеркнул замглавы российского МИД.

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Версия на азербайджанском языке Ryabkov: "Rusiya İrəvanla Bakı arasında nizamlanmanın əldə olunacağına əmindir"

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