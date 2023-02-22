Рябков: РФ будет учитывать ядерные запасы США, Британии и Франции как совокупные

Ядерные потенциалы Великобритании и Франции отныне будут рассматриваться Москвой как единый "кулак" с США, направленный против России.

Ядерные потенциалы Великобритании и Франции отныне будут рассматриваться Москвой как единый "кулак" с США, направленный против России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалом невозможно, это теперь будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России", - сказал он, уточнив, что РФ будет следить за решениями Великобритании и Франции по этой теме.

Рябков отметил, что Россия и США не ведут диалог по контролю над вооружениями и неизвестно, возобновится ли он. При этом он не исключил, что США выйдут из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Отметим, что вчера, 21 февраля, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ объявил о приостановке участия страны в ДСНВ.