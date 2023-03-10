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Рябков: РФ будет продолжать контакты с США по ДСНВ по мере необходимости

Рябков: РФ будет продолжать контакты с США по ДСНВ по мере необходимости Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вашингтоном насчет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но пока значительных результатов на этом направлении не наблюдается.
В регионе
10 марта 2023 г. 13:05
Рябков: РФ будет продолжать контакты с США по ДСНВ по мере необходимости

Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вашингтоном насчет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но пока значительных результатов на этом направлении не наблюдается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

"По мере необходимости контакты с американцами будут продолжаться. Мы не можем сказать, что имеем какие-то большие результаты. Но от диалога Москва не отказывается, и мы открыты к нему", - отметил замминистра.

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.

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Версия на английском языке Ryabkov: Russia will continue contacts with US on START as necessary

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