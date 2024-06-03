Рябков предупредил об ассиметричном ответе на атаки ВСУ по военным объектам РФ

Ответ Москвы на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным объектам РФ, в том числе по системе предупреждения о ракетном нападении, может быть ассиметричным, США почувствуют последствия.

Ответ Москвы на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным объектам РФ, в том числе по системе предупреждения о ракетном нападении, может быть ассиметричным, США почувствуют последствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответы могут быть асимметричными. Что касается позиции США в данной связи, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, на любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных. Но для них - для США - это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют", - сказал дипломат.