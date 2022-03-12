Рябков: Инициативы России по гарантиям безопасности уже не в силе

Предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, поскольку полностью изменилась конфигурация ситуации.

Предложения России по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, уже не в силе, поскольку полностью изменилась конфигурация ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос, остаются ли в силе предложения Москвы по гарантиям безопасности, направленные США и НАТО, Рябков отметил, что "не стал бы говорить о том, что предложения такого рода остаются в силе".

"Все же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", - указал замминистра.

По его словам, контакты России с представителями США продолжаются в постоянном режиме, в том числе по линии российского посольства в Вашингтоне. "Хотел бы отметить, что контакты с американскими представителями не прерываются, они продолжаются в постоянном режиме. Посольство функционирует, есть контакты по другим линиям", - сказал он.

Москва сможет и настроена восстановить диалог по стратегической стабильности с США, продвижение взаимодействия на этом треке зависит от позиции Вашингтона, заявил Рябков.

"Мы, если американцы будут к этому готовы, возобновить диалог, конечно, сможем и настроены на это, как и к работе в рамках ДСНВ [Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений], где тоже определенная пауза имеется. Все зависит от Вашингтона", - указал замминистра. Попытки Вашингтона подменить повестку на переговорах с РФ по безопасности стали стратегическим просчетом, сказал Рябков.

РФ постоянно подчеркивала, что не пойдет на односторонние уступки по стратегической стабильности, но в США этого не слышали, сказал Рябков.