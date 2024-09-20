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Рябков: Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров

Рябков: Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В регионе
20 сентября 2024 г. 12:40
Рябков: Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров

Главы МИД стран БРИКС обсудят новую категорию государств-партнеров объединения 26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе Евразийского женского форума.

"В прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге было принято решение о расширении и число участников объединения с 1 января удвоилось. В настоящий момент уже более 30 стран Глобального Юга и Востока в той или иной форме проявили заинтересованность в развитии взаимодействия с БРИКС", - сказал он.

По его словам, ведется проработка модальностей категории государств-партнеров БРИКС, и в Нью-Йорке министры иностранных дел стран объединения продолжат переговоры по этому вопросу.

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