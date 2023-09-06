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Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины

Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны.
В регионе
6 сентября 2023 г. 14:45
Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины

Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Это решение поддержали 338 народных депутатов.

Ранее данный пост занимал Алексей Резников. Вчера Верховная Рада поддержала его отставку с должности министра обороны. Его решению предшествовали различные скандалы по поводу возможных коррупционных закупок для армии. Вслед за Резниковым сегодня трое заместителей министра обороны подали в отставку.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Umerov Ukraynanın yeni müdafiə naziri təyin edilib

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