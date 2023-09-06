Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины

Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Это решение поддержали 338 народных депутатов.
Ранее данный пост занимал Алексей Резников. Вчера Верховная Рада поддержала его отставку с должности министра обороны. Его решению предшествовали различные скандалы по поводу возможных коррупционных закупок для армии. Вслед за Резниковым сегодня трое заместителей министра обороны подали в отставку.