Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины

Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны.

Верховная Рада Украины назначила Рустема Умерова новым министром обороны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Это решение поддержали 338 народных депутатов.

Ранее данный пост занимал Алексей Резников. Вчера Верховная Рада поддержала его отставку с должности министра обороны. Его решению предшествовали различные скандалы по поводу возможных коррупционных закупок для армии. Вслед за Резниковым сегодня трое заместителей министра обороны подали в отставку.