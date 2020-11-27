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Русский язык останется официальным в Кыргызстане

Русский язык останется официальным в Кыргызстане Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить
В регионе
27 ноября 2020 г. 11:56
Русский язык останется официальным в Кыргызстане

Конституционное совещание Кыргызстана не приняло инициативу лишить русский язык статуса официального. Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить.

26 ноября член Конституционного совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным языком кыргызский, а остальные "развивать другими законами". "У русского - официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", — сказал он и предложил лишить русский язык статуса официального.

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