Русский язык останется официальным в Кыргызстане

Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить

Конституционное совещание Кыргызстана не приняло инициативу лишить русский язык статуса официального. Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Конституционную норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить.

26 ноября член Конституционного совещания, общественный деятель Садирдин Торалиев заявил, что нужно оставить государственным языком кыргызский, а остальные "развивать другими законами". "У русского - официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", — сказал он и предложил лишить русский язык статуса официального.